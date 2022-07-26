اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 يوليه 2022 10:20 م
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مجلس كلية طب الأزهر يطلق اسم الدكتور المحرصاوي على قاعة الاختبارات الإلكترونية الكبرى

الثلاثاء، 26 يوليه 2022 09:26 م
مجلس كلية طب الأزهر يطلق اسم الدكتور المحرصاوي على قاعة الاختبارات الإلكترونية الكبرى افتتاح معامل الاختبارات
كتب لؤى على

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افتتح الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، معامل الاختبارات الإلكترونية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة والتي تتضمن أحدث الأجهزة الإلكترونية.

 

وأعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، أن معامل الاختبارات الإلكترونية تحتوي على عدد  700 جهاز حاسب آلي، مشيرًا إلى أن مجلس الكلية اليوم الثلاثاء في اجتماعه الشهري وافق بالإجماع على إطلاق اسم الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على القاعة الكبرى للاختبارات الإلكترونية بالكلية؛ تأكيدًا على جهوده المخلصة في دعم القطاع الطبي والنهوض والارتقاء به، مما كان موضع إشادة من جميع مؤسسات الدولة الوطنية خاصة في ظل جائحة كورونا، إضافة إلى إشادة فريق التصنيف الإفريقي الأوروبي عام 2017م حيث صنف قطاع الطب بجامعة الأزهر بتقدير ممتاز.

جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة.


كلية طب الازهر

الازهر الشريف

جامعة الازهر

طب



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