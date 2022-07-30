مياه البحيرة تحصل على الشهادة الـ17 فى الإدارة الفنية TSM فى أقل من عامين

كتب أحمد حسن

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أعلن المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيره، الحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M لمحطة معالجة صرف صحي وادى النطرون، مشيرا أن محطة معالجة صرف صحي وادى النطرون تبلغ طاقتها التصميمية 20000م3/يوم وطاقة فعليه 6000م3/يوم

وشهدت محطة معالجة وادى النطرون اختبارات الحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة، والتي شملت التفتيش على خمسة أقسام بالمحطة، وهى التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكد من أن المحطة مستوفاة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.

وأكد نشأت أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، تمهيداً لزيادة عدد المحطات الحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M تماشياً مع رؤية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.