اليوم السابع
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مقتل عنصرين إجراميين وضبط 455 آخرين.. فيديو

السبت، 30 يوليه 2022 05:11 م
مقتل عنصرين إجراميين وضبط 455 آخرين.. فيديو حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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يبرز فيديو، مواصلة أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية، بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة، بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية")، ضُبط خلالها (54) متهما، وبحوزتهم (31 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 57 قطعة سلاح أبيض)، وضبط (36) قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ (5971) حكما قضائيا متنوعا، وضبط (449) قضية متنوعة، وضبط تشكيل عصابى ضم (3) متهمين اعترفوا بارتكاب حادث.

 

وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية، عن مصرع (2) عنصر إجرامى شديد الخطورة ، وضبط (455) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة - القليوبية- الغربية – الدقهلية – المنيا – الإسكندرية – السويس –كفر الشيخ – المنوفية – الشرقية – بورسعيد – سوهاج - دمياط - البحرالأحمر- الأقصر - الإسماعيلية – البحيرة – الفيوم – الوادى الجديد – أسوان – جنوب سيناء - مطروح) وبحوزتهم (285 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) ، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (سرقة – سلاح –  مخدرات  –  ضرب) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (1129) قطعة سلاح نارى أبرزها (جرينوف - رشاش - 121 بندقية آلية –  129 بندقية مششخنة وغير مششخنة - 48 مسدس –  829 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة) وضبط (1343) قطعة سلاح أبيض وضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (7 فرد محلى – أدوات وأجزاء التصنيع).


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