مصرع شخص صدمه القطار في الشرقية

الشرقية – فتحية الديب

لقي شخص مصرعه؛ إثر وقوع حادث تصادم قطار به بجوار شارع الحمام بدائرة مركز الزقازيق بالشرقية.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بشخص ومصرعه بالقرب من شارع الحمام بدائرة مركز الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم قطار بالمدعو محمد رفعت محمود، 38 سنة، مقيم في شارع فاروق بالزقازيق، ما أسفر عن وفاته في الحال.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق في مركز الزقازيق، وتم رفع آثار الحادث.