مصرع شاب صدمه قطار بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف

تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالى بإصابة شاب إصابات بالغة بعدما صدمه القطار أمام محطة السكك الحديدية بمركز الواسطى شمال المحافظة.

واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى "ي.م.س"، 18 عامًا، مصابا ببتر في القدمين، ولفظ أنفاسه الأخيرة، عقب تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة.