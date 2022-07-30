اليوم السابع
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مصرع شاب صدمه قطار بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف

السبت، 30 يوليه 2022 01:14 م
مصرع شاب صدمه قطار بمدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف جثة - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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لقى شاب مصرعة متأثرا بإصابته ببتر في القدمين، بعدما صدمه القطار أمام محطة السكك الحديدية بمركز الواسطى شمال بنى سويف.

 
تلقى اللواء أسامة حلمى مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد إبلاغ الأهالى بإصابة شاب إصابات بالغة بعدما صدمه القطار أمام محطة السكك الحديدية بمركز الواسطى شمال المحافظة.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف التخصصى "ي.م.س"، 18 عامًا، مصابا ببتر في القدمين، ولفظ أنفاسه الأخيرة، عقب تلقيه الإسعافات الأولية اللازمة.
 
جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، و تحرر محضر بالواقعة.
 
 

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

مصرع شاب صدمه القطار

محطة سكك حديد الواسطى



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