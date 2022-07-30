محافظ المنوفية يتابع جهود رفع المخلفات بالترع والمجارى المائية

تابع اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، جهود رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن وأحياء المحافظة فى المتابعة الميدانية لأعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية بنطاق المحافظة وذلك ضمن حملة "أسبوع تطهير الترع"، والذى أطلقه المحافظ بهدف الحفاظ على الصحة العامة والمظهر العام، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة والالتزام بخطة التطهير لتقليل الفاقد من الموارد المائية حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وفى هذا الشأن، أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات عن متابعته لأعمال تطهير الترع والمجارى المائية بنطاق الوحدة المحلية بخطاطبة البلد وتم الانتهاء من رفع تراكمات القمامة ونواتج التطهير أولا بأول وتسوية عدد من الطرق الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية أمام السيارات والمواطنين.

فيما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع أعمال التطهير من مشروع طوخ طنبشا بمسافة طولية تقدر بـ (300) متر بدءاً من الطريق السريع تمهيدا لزراعته وتجميله لإضفاء المظهر الجمالي، فضلا عن رفع مخلفات التطهير بقرية الدبايبة باستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية، وكذا إزالة تراكمات القمامة المتواجدة على جانبى ترعة ديا الكوم بمدخل قرية الشهيد فكري تحقيقاً للصالح العام.

وفى مركز شبين الكوم، تابع رئيس الوحدة المحلية أعمال تنفيذ خطة التطهير بقرية بخاتى وتم الانتهاء من رفع جميع نواتج التطهير بترعة كفر طنبدى، فضلا عن متابعة أعمال تطهير المجارى المائية بقرية بتبس بنطاق الوحدة المحلية بالبتانون ، وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم الانتهاء من رفع ما يزيد عن (60) طنا من تراكمات القمامة ونواتج التطهير بترعة أم خليفة بالوحدة المحلية بشنوان، وتم نقل كافة المخلفات إلى المدفن الصحى بالسادات حفاظا على المظهر الحضارى والصحة العامة للمواطنين.

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا وبالتنسيق مع هندسة الرى بقويسنا أعمال التطهير بترعة عزبتى الشونى وعلى عبد الجواد بنطاق الوحدة المحلية بمصطاى وتم مراجعة منظومة النظافة بالقرية للتأكد من انتظام سير العمل ورفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم بالقرية لتحسين المظهر العام ، وكذا متابعة أعمال رفع نواتج التطهير من جانبى ترعة أم شريف بقرية كفر العرب بالوحدة المحلية بأم خنان وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية وحفار هندسة الرى، فضلا عن شن حملة نظافة مكبرة بالتنسيق مع وحدة التدخل السريع لإزالة كافة المخلفات والتراكمات من على جانبى مصرف العطف زمام كفر ابو الحسن بطريق ميت الموز ومدخل محطة معالجة صرف صحى كفر أبو الحسن بالوحدة المحلية بابنهس ورفع ما يقرب 40 طن مخلفات وتسوية وتمهيد الطريق لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وأوضح رئيس المدينة أنه تنفيذا لتكليفات محافظ المنوفية سيتم خلال الأيام القادمة تنظيم العديد من الحملات المكبرة لرفع كافة المخلفات بالمجارى المائية والترع والمصارف ونواتج التطهير بمختلف الوحدات القروية بنطاق المركز لتحقيق المستهدف.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال التطهير بترعة الشنشورية بمنطقة القنطرة البيضاء بفيشا الكبرى وترعة الصيفى بزاوية رزين، وتم رفع كافة نواتج التطهير أولا بأول حفاظا على المظهر العام، فضلا عن المتابعة اليومية لمنظومة النظافة والحالة العامة للترع والمصارف بنطاق المركز وتكثيف الحملات المستمرة لرفع المخلفات ونواتج التطهير بها حفاظا على الصالح العام.

جدير بالذكر، أن محافظ المنوفية قد سبق ووجه رؤساء الوحدات المحلية بوضع خطة مكثفة لتطهير الترع والمجارى المائية وأطلق حملة " أسبوع تطهير الترع " لتحسين الخدمات المقدمة وتقليل الفاقد من المياه ووصولها إلى نهايات الترع ، فضلاً عن الحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ويواصل رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق الكامل مع مديريات الرى والزراعة والجهات المعنية جهودهم فى المتابعة الميدانية للحالة العامة للترع والمصارف بنطاق المحافظة للتأكد من تطهيرها وتحقيق الإنسيابية اللازمة فى حركة تدفق المياه للأراضى الزراعية بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمزارعين وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين.