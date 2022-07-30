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مجلس أمناء الحوار الوطنى يناقش الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة

السبت، 30 يوليه 2022 03:35 م
مجلس أمناء الحوار الوطنى يناقش الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة مجلس أمناء الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

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يناقش مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال اجتماعه المنعقد الآن، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، اقتراحات الأعضاء للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وإنهاء الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أعلن من قبل أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعه الثالث اليوم السبت الموافق 30 يوليو، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بمدينة 6 أكتوبر الساعة 1 ظهرا.

ومن المقرر أن يناقش المجلس ما انتهت إليه اللجنتان المشكلتان من أعضاء به، بخصوص اقتراحاتهم للجان الفرعية في المحورين الاقتصادي والاجتماعي، وفي ضوء هذا سينهي المجلس الصياغة النهائية للمادة 18 من اللائحة المنظمة لعمل مجلس الأمناء واللجان والفاعليات المتفرعة عنه.

وأضاف ضياء رشوان، أنه إعمالًا لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فسوف يصدر مجلس الامناء، فور انتهاء اجتماعه، بيانا يرسل لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، يوضح ما انتهى إليه من قرارات وإجراءات تخص فعاليات الحوار الوطني.


الحوار الوطنى

الاكاديمية الوطنية للتدريب

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