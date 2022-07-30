ما هو سرطان الجلد تحت اللسان؟

كتب - حسام الشقويرى

الورم الميلانيني تحت اللسان هو نوع خطير من سرطان الجلد يحدث في الجلد تحت أظافرك، والأورام الميلانينية تحت اللسان نادرة الحدوث ، ولا تظهر إلا في 0.07٪ إلى 3.5٪ من الأشخاص المصابين بسرطان الجلد في العالم. لكن يمكن أن تنتشر هذه الأورام الميلانينية إلى أجزاء أخرى من الجسم وتسبب الوفاة. نظرًا لندرتها الشديدة وتهدد الحياة ، من المهم معرفة كيفية التعرف على الأورام الميلانينية الفرعية والحصول على العلاج في أقرب وقت ممكن، حسبما نشر موقع webmd



الأسباب

السبب الدقيق للأورام الميلانينية تحت اللسان غير معروف. ومع ذلك ، يعرف الباحثون أن هذا النوع من سرطان الجلد يختلف عن الأنواع الأخرى لأنه لا علاقة له بالتعرض لأشعة الشمس.



أعراض

في 75٪ إلى 90٪ من الحالات المبلغ عنها ، تم العثور على الأورام الميلانينية تحت اللسان في الإبهام وإصبع القدم الكبير. ولكن يمكن رؤيتها في أصابع القدم والأصابع الأخرى. ويمكن أن تكون مؤلمة للغاية.

عادة ما تبدو الأورام الميلانينية تحت اللسان مثل تلون بني-أسود في فراش الظفر. قد يكون تغير اللون على شكل خط طويل ورفيع أو خط ، أو يمكن أن يتشكل بشكل غير منتظم. يمكن أن يصبح الجزء الملون من الظفر أكثر سمكًا أو يتشقق أو يتلف بطريقة أخرى ، لدرجة أنه لا يمكن إصلاحه.

يمكن أيضًا أن يحدث الالتهاب ، وهو عملية جسدية طبيعية تحارب العدوى أو الإصابة. تتسبب المواد الكيميائية المنبعثة من الأنسجة غير الطبيعية في بدء خلايا الدم البيضاء في عملية الإصلاح. في بعض الأحيان يمكن أن يصبح الالتهاب نفسه خطيرًا ، مما يعرض صحتك للخطر.



عوامل الخطر

رأى الباحثون أنه بين السكان الأمريكيين من أصل أفريقي وآسيوي ومن أصل إسباني ، عندما يظهر الورم الميلانيني غير المعتاد نفسه ، فإنه غالبًا ما يكون ورمًا ميلانيًا ثانويًا. ومع ذلك ، فإن الحدوث نادر بشكل عام.

شوهدت الأورام الميلانينية تحت اللسان في 75٪ من الأفارقة ، و 25٪ من الصينيين ، و 10٪ من اليابانيين الذين تم تشخيصهم بسرطان الجلد. وعادة ما تصيب النساء في الستينيات من العمر والرجال في السبعينيات من العمر. ‌‌

يستخدم الأطباء العوامل التالية لتحديد ما إذا كان تلون الظفر هو سرطان الجلد تحت اللسان:

‌ يتراوح عمرك بين 50 و 70 عامًا وأنك من أصل أفريقي أو آسيوي أو أمريكي أصلي .‌

‌ لديك شريط بني-أسود اللون على ظفرك أكبر من ثلاثة ملليمترات في الحجم مع حواف غير منتظمة الشكل.

ينمو اللون ، وبأي معدل يحدث ذلك.

إنه في فراش ظفر الإبهام أو إصبع القدم الكبير أو السبابة ، على الرغم من أنه يمكن رؤيته في أصابع اليدين والقدمين.

تظهر "علامة هاتشينسون" ، أي أنها تنتشر من فراش الظفر إلى المنطقة المحيطة بها.

لديك تاريخ عائلي من سرطان الجلد.