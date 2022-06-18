النظام الغذائي اليومي للأسماك يمكن أن يتسبب فى الإصابة بسرطان الجلد

كتبت إيناس البنا

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، يجب أن تكفي حصتان من الأسماك الدهنية تزن 140 جرامًا في الأسبوع، يقول الخبراء أن التوقف عن تناول الأسماك غير مستحسن في هذه الحالة، ظهرت الدراسة في مجلة Cancer Causes & Control Journal.

تعتبر الأسماك من أغنى مصادر البروتينات وأحماض أوميجا 3 الدهنية ، وترتبط بقوة بصحة الجلد والشعر والقلب ووزن الجسم وإدارة مرض السكري، ومع ذلك ، لمفاجأة الكثيرين ، فإن تناول الكثير منها قد يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان .

وفقا لخبراء أمريكيين حسب موقع " timesnownews"، فإن تناول الأسماك الزائدة قد يزيد من خطر سرطان الجلد وهو أحد أكثر أشكال السرطان فتكًا.

مخاطر الأسماك وسرطان الجلد



اكتشف الخبراء أن أولئك الذين يبلغون من العمر 43 ويتناولون الأسماك كل يوم، كانوا أكثر عرضة بنسبة 22 % للإصابة بسرطان الجلد مقارنة بأولئك الذين نادرًا ما يأكلون السمك، يعتقد العلماء أن هذا بسبب الملوثات الموجودة في المأكولات البحرية مثل الزئبق والزرنيخ والديوكسينات وثنائي الفينيل متعدد الكلور.

وفقا لخدمة الصحة الوطنية في إنجلترا، أظهرت دراسة في مجلة Cancer Causes & Control Journal ، أن حصتان 140 جرام من السمك خلال الأسبوع يكفي، أيضًا التوقف عن تناول الأسماك تماماً غير مستحسن.

اتبع هذه النصائح إذا كنت من محبي الأسماك



لا تأكل أسماك القرش أو أبو سيف أو سمك الإسقمري أو سمك القرميد لأنها تحتوي على مستويات عالية من الزئبق.

تناول ما يصل إلى 12 أونصة (وجبتان في المتوسط) في الأسبوع من مجموعة متنوعة من الأسماك والمحار التي تحتوي على نسبة أقل من الزئبق.

من الأسماك الأخرى التي يتم تناولها بشكل شائع ، تونة الباكور ("البيضاء") تحتوي على كمية أكبر من الزئبق من التونة الخفيفة المعلبة. لذلك ، عند اختيار وجبتين من الأسماك والمحار ، يمكنك تناول ما يصل إلى 6 أونصات (وجبة واحدة متوسطة) من تونة الباكور أسبوعيًا.

الأسماك في حد ذاتها ليست غير صحية. لكن تلوث الأنهار والبحار يجعلها غير صحية. لذا ، اتبع جميع التوصيات واحصل على جميع فوائد هذا الطعام الرائع.