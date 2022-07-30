"لولا دا سيلفا" يدعو أنصاره للخروج إلى الشوارع لمساعدته فى الفوز بانتخابات أكتوبر

وكالات

دعا الرئيس‭‭ ‬‬البرازيلي السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا مؤيديه إلى الخروج إلى الشوارع لمساعدته في الفوز بالانتخابات التي ستقام في أكتوبر، وحرمان الرئيس الحالي جايير بولسونارو المنتمي لأقصى اليمين من الفوز بولاية ثانية.



وقال الزعيم اليساري ومؤسس حزب العمال إن الاقتصاد البرازيلي لن يتعافى مجدداً على نحو كبير إلا إذا كان هناك توزيع للدخل في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.



وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر الحزب الاشتراكي البرازيلي، انتقد لولا منافسه لتعامله مع القوات المسلحة البرازيلية، كما لو كانت أداة سياسية تابعة له.



ويوم الأحد قال بولسونارو، وهو قائد سابق سابق للجيش جرى انتخابه للكونجرس قبل ثلاثة عقود، إن الجيش يقف إلى جانبه، في كلمة ألقاها بمناسبة البدء الرسمي لحملته التي يسعى من خلالها للفوز بولاية جديدة.