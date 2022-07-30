لماذا يمكن أن يتسبب تناول الأرز في ارتفاع نسبة السكر في الدم بصمت؟

كتبت إيناس البنا

داء السكري من النوع 2، هي حالة مزمنة تتميز بارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، ويعد اضطراب نمط الحياة أحد أكثر أشكال الحالة شيوعًا التي تؤثر على عدد كبير من الأشخاص على مستوى العالم عبر الفئات العمرية.

وفقا لموقع " webmd"، عندما يتعلق الأمر بداء السكري، النظام الغذائي هو العامل الأكثر أهمية - العامل الذي يمكن أن يزيد المخاطر ويخففها في المقام الأول إذا كان المرء يعرف ما هي الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها.

اكتشف الخبراء خيارًا غذائيًا صحيًا يمكن أن يرفع بصمت مستويات سكر الدم، الأرز الأبيض، عنصر مهم في الوجبات عبر الثقافات، وهو مصدر غني للنشا والألياف والكربوهيدرات، ومع ذلك، من أجل مرضى السكري، فهو ليس الخيار المثالي بسبب مخاطر ارتفاع نسبة السكر في الدم والتي يمكن أن تكون ضارة على المدى الطويل.

هل هناك بديل آمن للأرز الأبيض؟

يعتبر الأرز الأبيض مسببًا معروفًا للإصابة بسكر الدم - ومع ذلك ، الأرز البني يمكن أن يقدم الراحة للمرضى بسبب محتواها العالي من الألياف والكربوهيدرات المنخفضة، ومع ذلك ، فإن الكربوهيدرات الموجودة في الأرز البني تتحول بسهولة إلى جلوكوز بعد الهضم وهو أيضًا ليس أفضل سيناريو لمرضى السكر - خاصة عند تناوله بكميات كبيرة، لذلك ، يمكن للشخص أن يحاول تناول القرنبيط بدلاً من ذلك.

القرنبيط من الخضروات الصليبية، ويحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية ، والأهم من ذلك الألياف التي تحافظ علي مؤشر نسبة السكر في الدم قليل.

هل يمكن أن يساعد الأرز البني مرضى السكري؟

عندما يتعلق الأمر بإدارة مرض السكري، فإن المفتاح هو تناول الحبوب الكاملة لأنها تساعد في التحكم في نسبة السكر في الدم بعد الوجبة، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrition & Diabetes ، فإن تناول الأرز البني بكميات محدودة يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الجلوكوز بعد الوجبات.

عندما يتعلق الأمر بمؤشر نسبة السكر في الدم ، فإن الأرز البني المسلوق هو غذاء متوسط ​​المؤشر الجلايسيمي بدرجة 68، ومع ذلك ، تحذر الجمعية الطبية الأمريكية من تناول الكثير منه.

ما هي أعراض مرض السكري من النوع 2؟

من الضروري مراقبة أعراض مرض السكري من النوع 2 لتشخيصه في الوقت المناسب وإدارته جيدًا أيضًا، العلامات الرئيسية هي: