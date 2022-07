مرضى السكر.. احذروا ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يصيبك بالخرف

كتبت إيناس البنا

وجدت دراسة حديثة أن الأشخاص المصابون بالنوع 2 من داء السكري أو مرض قلبي أو السكتة الدماغية تضاعف لديهم خطر الإصابة مرض عقلي، حيث أن داء السكري من النوع 2، أمراض القلب والسكتة الدماغية ، أو ما يسمى بأمراض القلب والأوعية الدموية، هي بعض عوامل الخطر الرئيسية للخرف.

أدى وجود أكثر من مرض استقلاب القلب إلى تسريع وتيرة التدهور المعرفي وضاعف خطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف ، مما أدى إلى تسريع تطورها لمدة عامين.

كشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer Association أن حجم الخطر يزداد مع زيادة عدد الأمراض، وبالتالي ، فإن الوقاية من مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية يمكن أن تكون استراتيجية للحد من مخاطر الخرف .

قالت أبيجيل دوف، طالبة الدكتوراه في مركز أبحاث الشيخوخة بمعهد Karolinska Institutet بالسويد: "في دراستنا كانت مجموعات السكري / أمراض القلب والسكري / أمراض القلب / السكتة الدماغية هي الأكثر ضررًا للوظيفة الإدراكية".

ومع ذلك، فإن الأفراد الذين أصيبوا بمرض قلبي واحد فقط لم يظهروا مخاطر أعلى للإصابة بالخرف.

وأضافت: "هذه أخبار جيدة. تظهر الدراسة أن الخطر يزداد فقط بمجرد إصابة شخص ما بمرضين على الأقل، لذلك من الممكن تجنب الخرف من خلال منع تطور مرض ثانٍ".

يتطور الخرف ببطء على مدى عقود، ويظهر أولاً في شكل تدهور معرفي تدريجي يظهر فقط في الاختبارات المعرفية، ثم يتدهور إلى ضعف إدراكي حيث يلاحظ الفرد ذاكرته الفاشلة ولكن لا يزال بإمكانه الاعتناء بنفسه، وأخيراً إلى الخرف الكامل.

استخرج الباحثون بيانات عن ما مجموعه 2500 فرد يتمتعون بصحة جيدة وخالٍ من الخرف ممن تزيد أعمارهم عن 60 عامًا ويعيشون في في ستوكهولم، ثم تمت متابعة المشاركين لمدة 12 عامًا من خلال الفحوصات الطبية والاختبارات المعرفية من أجل مراقبة التغيرات في القدرة المعرفية وتطور الخرف.

كان الارتباط بين أمراض القلب والأوعية الدموية وخطر الإصابة بالخرف أقوى لدى المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 78 عامًا.

وقالت دوف: "لذلك يجب أن نركز على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بالفعل في منتصف العمر ، لأن خطر الفشل المعرفي والخرف يبدو أعلى بين أولئك الذين يصابون بأمراض القلب والأوعية الدموية في وقت مبكر من الحياة".