لطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.. 1002 فرع لمبادرة كلنا واحد

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

حرصت وزارة الداخلية على التنسيق مع كبرى الشركات وسلاسل المواد الغذائية، للانضمام والمشاركة فى مبادرة كلنا واحد، ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية 1002 فرع على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام.

وتقرر إستمرار فعاليات المرحلة الـ 22 من مبادرة كلنا واحد حتى نهاية شهر أغسطس لعام 2022م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية .

وتعد مبادرة "كلنا واحد" واحدةً من أكبر المبادرات المجتمعية التى أطلقتها وزارة الداخلية فى إطار الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنينن وتأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين .