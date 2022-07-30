فوائد زبدة الشيا للبشرة.. تساعد فى إنتاج الكولاجين ومنع حب الشباب

كتبت إيناس البنا

تستخدم زبدة الشيا في الكثير من المنتجات التي تتراوح من كريمات الوجه إلى كريمات الجسم وزبدة الجسم على سبيل المثال لا الحصر.

تشتهر زبدة الشيا برائحتها التي لها خصائصها ويستخدم في الغالب خلال أشهر الشتاء لتجنب جفاف الجلد الذي قد يكون ناتجًا عن الطقس، وتُعرف الدهون المستخرجة من جوز شجرة الشيا بزبدة الشيا.

وفقا لموقع " webmd"، هذا المكون غني بالفيتامينات التي تحافظ على ترطيب البشرة مع توفير العناصر الغذائية الأساسية للبشرة، كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من البروتينات وهو أحد الأسباب الرئيسية التي تجعله مناسبًا لمعظم أنواع البشرة ولا يسبب الحساسية أيضًا.

فوائد زبدة الشيا للبشرة



ألق نظرة على فوائد زبدة الشيا للبشرة:

ترطيب البشرة:



تحتوي زبدة الشيا على أحماض دهنية مثل أحماض الأوليك والأحماض الدهنية والبالميتية الموجودة فيها مما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجلد سليمة ويمنع فرص الجفاف.

منع تلف الجلد:



يحتوي على مضادات الأكسدة الموجودة فيه مما يقلل من علامات الشيخوخة المبكرة مثل الخطوط الدقيقة والتجاعيد، تمنع مضادات الأكسدة أيضًا تلف الجذور الحرة للجلد.

لا يجعل بشرتك دهنية:



على الرغم من أنه مرطب للجلد، إلا أنه لا يجعل البشرة دهنية، يتم امتصاصه بسهولة في الجلد ولا يجعل البشرة تبدو دهنية ودهنية.

يساعد في إنتاج الكولاجين:



يساعد استخدام زبدة الشيا في إنتاج الكولاجين الذي يجعل البشرة تبدو ممتلئة. يساعد المركبات الموجود في الجلد على منع تدمير ألياف الكولاجين.

يمنع حب الشباب:



وجود أنواع مختلفة من الأحماض الدهنية الموجودة فيه يمنع إنتاج الدهون الزائدة في الجلد مما يمنع فرص ظهور حب الشباب والبثور.