اكتشف الفوائد غير المعروفة لبذور الشيا وكيف تعزز صحة الأمعاء

كتبت ميرفت رشاد

بذور الشيا من أكثر العناصر المغذية الموجودة في مطبخك، فهى مليئة بمضادات الأكسدة والألياف وأحماض أوميجا 3 الدهنية وهى متعددة الاستخدامات للغاية، ناهيك عن العناصر الغذائية الأخرى "المفيدة لك" مثل المنجنيز والكالسيوم والبروتين، فهي خالية من الجلوتين وسهلة الهضم وهي إضافة بسيطة ولكنها سريعة للعناصر الغذائية إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة، فقط كن حذرًا من تناولها نيئة أبدًا لأنها تتوسع إلى مادة تشبه الهلام عند تعرضها للرطوبة ، فقد يؤدي وضعها نيئة إلى الاختناق، وفقا لما نشره موقع " pinkvilla".

مغذية للغاية:

بذور الشيا مليئة بالعناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والبروتينات النباتية والمعادن التي يمكن أن تدعم جسمك بعدة طرق، حوالي ملعقتين كبيرتين تخدمان 138 سعرًا حراريًا ، و 5 جرامات من البروتين ، و 8 جرامات من الدهون، و12 جرامًا من الكربوهيدرات ، و 10 جرامات من الألياف.

غنية بمضادات الأكسدة:

تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة التي تسبب تلفًا للخلايا والبروتينات والحمض النووي، مع احتواء بذور الشيا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، من المفيد إضافتها إلى الأطعمة قدر الإمكان .

تساعد في تقليل الالتهابات في الجسم:

الالتهاب حالة صحية خفية تسبب الفوضى في الجسم، إنه يرفع نسبة الكوليسترول ، وآلام المفاصل ، ويسبب اختلال التوازن الهرموني، على سبيل المثال لا الحصر، تعتبر بذور الشيا من مضادات الالتهابات بطبيعتها، لذا فإن إضافتها إلى نظامك الغذائي يساعد في تقليل مستويات الالتهاب التي يمكن قياسها من خلال CRP و ESR في اختبارات الدم.

بروتين نباتي :

بالنسبة لأولئك النباتيين أو الذين سئموا من تناول اللحوم، تعد بذور الشيا إضافة جيدة كمكمل بروتيني لنظامك الغذائي، تقدم لك حصة واحدة 5 جم من البروتين.

مفيدة للأمعاء:

محتوى الألياف في بذور الشيا مذهل، بالنظر إلى صغر حجمها: ملعقتان كبيرتان تحتويان على حوالي 10 جرامات من الألياف بناءً على احتياجاتك ، يكون هذا ما بين ثلث الألياف التي تحتاجها في يوم واحد، معظم ألياف الشيا غير قابلة للذوبان ، مما يضيف كتلة إلى البراز ويسرع الأشياء، مما يمنع حركة الأمعاء غير المنتظمة.

تحتوي بذور الشيا أيضًا على بعض الألياف القابلة للذوبان، والتي لها تأثير معاكس، حيث تمتص وتنتفخ مع الماء في المعدة لتكوين مادة هلامية سميكة تعمل على إبطاء عملية الهضم، إن التوازن بين كلا النوعين من الألياف في نظامك الغذائي هو الأمثل لأمعاء صحية، شيء واحد يجب ملاحظته هو أنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف ، فمن الأفضل إضافتها إلى نظامك اليومي ببطء، إذا كنت تأكل عادة الكثير من الألياف، فستكون بخير.

تدعم فقدان الوزن:

نظرًا لأن بذور الشيا تحافظ على مستويات الشبع لديك ، فإنها تساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، وتمنعك من الإفراط في تناول الطعام، هذا يدعم رحلة إنقاص وزنك لأنك لا تستهلك سعرات حرارية غير ضرورية من خلال مصادر الطعام الأخرى.