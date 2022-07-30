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طبيب البيت الأبيض: فحص جديد للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا

السبت، 30 يوليه 2022 08:40 م
طبيب البيت الأبيض: فحص جديد للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا جو بايدن
كتب محمد جمال

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أعلن طبيب البيت الأبيض أن فحص جديد للرئيس جو بايدن يظهر إصابته مجددا بفيروس كورونا، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأكد أن الرئيس بايدن لا يشعر بأى أعراض بعد تشخيصه مجددا بفيروس كورونا.

فى وقت سابق، قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى أول ظهور له بعد تعافيه من فيروس كورونا، إنه أجرى فحوصات لفيروس كورونا وجاءت النتيجة سلبية، حسبما ذكرت شبكة سكاى نيوز، وأكد بايدن أنه عاد لممارسة عملى بشكل طبيعى، مؤكدا أن العالم يوجه متحور جديد لفيروس كورونا وهو شديد العدوى.

وأكد بايدن أنه تم تخصيص مليارات الدولارات لاختبارات كورونا.

يذكرأن، قال طبيب الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن نتيجة الفحوص التي خضع لها الرئيس مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء لمعرفة ما إذا كان لا يزال مصاباً بفيروس كورونا جاءت سلبية.

وأضاف الدكتور كيفين أوكونور في مذكرة الأربعاء أن أعراض إصابة بايدن، الذي أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي، انتهت تقريباً.

وجاء في المذكرة التي أصدرها البيت الأبيض أن بايدن سيتوقف عن إجراءات العزل الصارمة التي يتبعها منذ إصابته.

وعانى بايدن من أعراض طفيفة تحسنت بثبات منذ جاءت نتيجة فحصه إيجابية الخميس. وقال الطبيب إنه سيواصل وضع كمامة لعشرة أيام كاملة عندما يخالط آخرين.

وأعلن البيت الأبيض أن بايدن سيلقي خطاباً الأربعاء في الساعة 11:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، ولم يورد أي تفاصيل إضافية.

 

جو بايدن

كورونا

فيروس كورونا

أعراض كورونا

اصابة بايدن بكورونا



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