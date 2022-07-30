"صحة دمياط" تعلن فحص 1000 شخص ضمن مبادرة "حياة كريمة"

أعلنت مديرية الصحة بدمياط، عن تنظيم قوافل طبية لفحص المواطنين بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى استهدفت عددا من قرى مركز كفر سعد.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن القافلة تمكنت من فحص 1000 مواطن خلال اليوم، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت جميع التخصصات الطبية، لافتا إلى أنه تم تحويل 10 حالات منهم لاستكمال علاجهم بالمستشفيات وإصدار قرارين للعلاج على نفقة الدولة لمرضى منهم، بالإضافة إلى عمل التحاليل والفحوصات اللازمة لأكثر من 200 شخص، فضلا عن إجراء الأشعة لأكثر من 25 حالة أخرى، موضحا أنه تم فحص 22 حالة بالسونار، مضيفا أنه تم صرف كافة الادوية التى يتطلبها العلاج للمواطنين وقاية منها لنشر الوعى الصحى للمواطنين بالقرية.

وأضاف وكيل صحة دمياط، استمرار تلك القوافل لتغطية كافة المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا داخل المحافظة، لافتا إلى أن مبادرة "حياة كريمة" أسهمت بشكل كبير فى تطوير خدمات القطاع المقدمة للمواطنين.