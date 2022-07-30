شركة "غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت شركة " غازبروم" الروسية وقف امتدادات الغاز إلى لاتفيا، بسبب ما وصفته بـ"انتهاكًها لشروط اختيار الغاز".

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية خفض إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالى-1"، وذلك بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال صيانة.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستزود الدول غير الصديقة بالغاز مقابل الروبل فقط .

وجاء قرار الرئيس الروسي باستيراد الغاز مقابل الروبل ردا على العقوبات الغربية التي فرضت بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.