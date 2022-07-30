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شركة "غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا

السبت، 30 يوليه 2022 09:25 ص
شركة "غازبروم" الروسية توقف إمدادات الغاز إلى لاتفيا خطوط غاز
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت شركة " غازبروم" الروسية وقف امتدادات الغاز إلى لاتفيا، بسبب ما وصفته بـ"انتهاكًها لشروط اختيار الغاز".

والأسبوع الماضي، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية خفض إمدادات الغاز الطبيعى إلى أوروبا عبر مسار "السيل الشمالى-1"، وذلك بعد توقف توربين آخر عن العمل بسبب أعمال صيانة.

في وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا ستزود الدول غير الصديقة بالغاز مقابل الروبل فقط .

وجاء قرار الرئيس الروسي باستيراد الغاز مقابل الروبل ردا على العقوبات الغربية التي فرضت بعد بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

 

 

 

 


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