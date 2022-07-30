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"سكاي نيوز": إصابات في اشتباكات مع الشرطة العراقية بالقرب من المنطقة الخضراء

السبت، 30 يوليه 2022 10:28 ص
"سكاي نيوز": إصابات في اشتباكات مع الشرطة العراقية بالقرب من المنطقة الخضراء الشرطه العراقيه- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت شبكة "سكاي نيوز" عن سقوط عدد من الجرحى في اشتباكات مع الشرطة العراقية بعد محاولات اقتحام المنطقة الخضراء، وبتجدد التظاهرات أمام بوابة المنطقة الخضراء قرب جسر الجمهورية للمطالبة بالإصلاح.

وتوافد المتظاهرون على ساحة التحرير والمناطق المحيطة بها قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط إجراءات أمنية مشددة لتأمين التظاهرات.

وقالت وسائل إعلام عراقية، إن متظاهرين يعبرون الحواجز الخرسانية من على جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد، احتجاجا على سوء الأحوال بالبلاد، وكذلك للمطالبة بالإصلاح.

وبالأمس باشرت القوات الأمنية بإغلاق مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد، وذلك تحسبا من وقوع أي طارئ بإغلاقها بالصبات الكونكريتية".


سكاي نيوز

الشرطة العراقية

المنطقة الخضراء

العراق

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