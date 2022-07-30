"ستاندرد آند بورز" تُخفض التصنيف الائتمانى لأوكرانيا

كتب محمد جمال

خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني لأوكرانيا، يوم السبت، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك بعد أن طلبت كييف من الدائنين الأجانب تأجيل سداد ديونها الخارجية بعد أزمتها مع روسيا، بحسب "سكاى نيوز عربية".

وبحسب بيان "ستاندرد آند بورز" فقد جرى تخفيض التصنيف الائتماني السيادي لأوكرانيا إلى "CC" من "CCC+"، حيث تعتقد وكالة التصنيف الائتماني أن التخلف عن سداد أوكرانيا لديونها بالعملة الأجنبية أصبح أمر مؤكد، بعد مطالبتها بتأجيل سداد الديون الخارجية لمدة 24 شهرا.

وتعتبر وكالة التصنيف الائتمانى أن عملية إعادة هيكلة الديون بمثابة تخلف عن السداد، بحسب بلومبرج.

وكانت وزارة المالية الأوكرانية أعلنت في وقت سابق من شهر يوليو تقديم طلب لإعادة هيكلة 22.8 مليار دولار من الديون السيادية، حتى تتمكن من تركيز مواردها المتناقصة على الحرب مع روسيا، وسط ترحيب من جانب الدائنين الحكوميين الرئيسيين.

واضطرت أوكرانيا لخفض قيمة عملتها الوطنية، الهريفنيا، هذا الشهر بمقدار 25 بالمئة بسبب تداعيات العمليات العسكرية الروسية على اقتصادها.