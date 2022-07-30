رئيس مياه قنا: تنفيذ 165 ألف توصيلة صرف صحى للمنازل بـ 86 قرية بالمحافظة

كتب أحمد حسن

عقد المهندس رجب عرفة خليل ئيس شرك ة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، اجتماعا مع رؤساء القطاعات ومديري الافرع بالشركة، والشركات المنفذة لمشروعات توصيل خدمة الصرف الصحي للمنازل لعدد 86 قرية لـ 5 مراكز بمحافظة قنا.

وأوضح المهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط، أن عدد التوصيلات يصل لـ 165 ألف توصيلة صرف صحي لخدمة الأهالي على مستوي محافظة قنا، ياتى ذلك ضمن مشروعات المباردة الرئاسية "حياه كريمة" لإنشاء صرف صحي متكامل بمراكز ( ابوتشت فرشوط- دشنا- الوقف- قوص).

كما تم عرض آخر المستجدات بكل فرع، والوقوف علي المستجدات والعوائق أثناء العمل، وذلك لسرعة تنفيذها والانتهاء منها، ومتابعة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والتي تستهدف مشروعات صرف صحي متكامل بقرية (الشقيفي - بخانس - الحسينات ) بمركز ابوتشت، ومشروع صرف صحي بقرية ( الاشراف البحرية - القناوية - المخادمة- اولاد عمر ) بمركز قنا، ومتابعة الأعمال النهائية لمشروع انشاء محطة مياه الدرب الجديدة لزيادة كمية المياه المنتجة بمركز نجع حمادي.

وشدد رئيس الشركة، علي سرعة الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات الجارى تنفيذها لتوفير الخدمات لاهالي محافظة قنا.