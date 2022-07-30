رئيسا جامعتي سوهاج وأسيوط يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بجراحة العظام بطب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط والدكتور حسان النعماني نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الطبيب محمد رشاد ابو العز المدرس المساعد بقسم جراحة العظام تحت عنوان "دراسة مقارنة لنتائج علاج حالات الشلل الولادي العضدي التي تعاني من تقفع الكتف في وضعية الدوران الداخلي عن طريق إجراء عملية نقل أوتار مع أو بدون عمل خزع تدويري أمامي للتجويف الحقي"، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بمستشفي سوهاج الجامعي، بحضور نخبة من أساتذة العظام وأعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية الطب.

ورحب الدكتور مصطفي عبدالخالق، بالدكتور طارق الجمال العالم الجليل في مجال تخصص جراحات اليد والجراحات الميكروسكوبية، موجهاً شكره وتقديره على تحملة مشاق السفر ومشاركته في تلك المناقشة البحثية المتميزة على أرض الجامعة، مشيداً بعراقة جامعة أسيوط، ودورها العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومثمناََ دور قسم جراحة العظام بكلية طب سوهاج في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضي، وما يمتلكه من كوادر طبية متميزة، وما تنفرد به أيضاً وحدة الجراحات الميكروسكوبية من أساتذة متخصصة في تلك الجراحات المستعصية، وهو ما يجعلها قادرة على تقديم مستوى خدمة عالية الجودة على مستوى مصر والوطن العربي.

ومن جانبه أوضح الدكتور حسان النعماني، أن وحدة الجراحات الميكروسكوبية بالجامعة من الوحدات المتميزة التي أصبح وجودها على أرض الواقع ليس فقط من أجل تقديم الفحوصات والخدمة العلاجية، ولكن أيضاً ليصبح لها دور متميز في خدمة البحث العلمي من خلال مؤتمرها الذي يتم عقده سنوياً والذي يضم نخبة من العلماء من شتي دول العالم في هذا التخصص.

وذكر الدكتور عبد الرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، أن لجنة الإشراف على الرسالة ضمت كلاً من ‏الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد إبراهيم الدسوقي أستاذ جراحة العظام بطب سوهاج، والدكتور أنيس شيحة أستاذ جراحة العظام "رحمه الله"، كما ضمت لجنة المناقشة والحكم الدكتور ‏طارق عبد الله الجمال رئيس جامعة أسيوط "مناقش خارجي"، الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث "عن المشرفين"، الدكتور عبد الرحمن الشيخ رئيس قسم العظام "مناقش خارجي"، حيث تمت المناقشة لرسالة الدكتوراة وانتهت بقبول الرسالة ومنح الطبيب درجة الدكتوراه في جراحة العظام.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفي عبدالخالق أهدى الدكتور طارق الجمال درع الجامعة امتناناً وتقديراً له على تلك الزيارة .



رئيسا جامعتي سوهاج وأسيوط يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بقسم جراحة العظام بطب سوهاج (2)



رئيسا جامعتي سوهاج وأسيوط يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بقسم جراحة العظام بطب سوهاج (3)



رئيسا جامعتي سوهاج وأسيوط يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بقسم جراحة العظام بطب سوهاج (4)



رئيسا جامعتي سوهاج وأسيوط يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بقسم جراحة العظام بطب سوهاج (5)



رئيسا جامعتي سوهاج وأسيوط يشهدان مناقشة رسالة دكتوراه بقسم جراحة العظام بطب سوهاج (6)