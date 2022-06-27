للحصول على ابتسامة مشرقة.. 5 أخطاء ترتكبها تؤثر على صحة الفم

كتبت فاطمة خليل

إذا كنت تعتقد أن غسل أسنانك بانتظام كافٍ للحفاظ على صحة الفم، فإن هذا الأمر ليس صحيحًا، حيث يتم تضمين العديد من الخطوات للعناية بصحة الأسنان، في هذا التقرير نتعرف على 5 أخطاء متعلقة بصحة الفم يجب تجنبها للحصول على ابتسامة مشرقة، بحسب موقع "health".

إن فقدان نظافة الفم المناسبة له تأثيرات سلبية، والسبب أن فمك هو مركز للبكتيريا، وعلى وجه الدقة، هناك حوالي 300 نوع من البكتيريا تعيش في فمك، وفقًا لكلية شيكاجو لطب الأسنان.



من الضروري معرفة الحقيقة حول صحة الفم لأن نظافة الفم السيئة يمكن أن تؤدي إلى تسوس الأسنان وفقدان الأسنان ومضاعفات أخرى.

فيما يلي 5 أخطاء تتعلق بصحة الفم يجب أن تتوقف عن ارتكابها:



1- غسل الأسنان بالفرشاة بقوة على الرغم من تنظيف الأسنان بالفرشاة يوميًا، فإننا جميعًا معرضون لخطر تلف الطبقة العليا أو مينا أسناننا، لهذا السبب يجب ألا تغسل أسنانك بقوة لتنظيفها والحفاظ عليها بيضاء ولامعة.



تنظيف أسنانك بالفرشاة بقوة يمكن أن يسبب تلف الأسنان واللثة، وكذلك الحساسية لمدة دقيقتين يوميًا، واغسل أسنانك جيدًا ورفق.



يجب أيضًا تجنب استخدام معجون الأسنان الخاطئ، وتنظيف أسنانك مرتين يوميًا، وتنظيف أسنانك فورًا بعد الأكل.



2. عدم استخدام الخيط

لضمان العناية المناسبة بالأسنان، قم بشراء فرشاة أسنان جيدة النوعية واستبدلها كل شهرين إلى ثلاثة أشهر، مع استكمالها باستخدام الخيط وغسول الفم.



ويتخطى معظم الناس هذه الخطوة ، لكنها الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية في الحفاظ على نظافة الفم الجيدة.

يمكن أن يساعد تنظيف أسنانك بالخيط بانتظام على منع اصفرار الأسنان وحماية المينا وإزالة البقع.



3. الإفراط في استهلاك السكر

يمكن أيضًا أن يكون سبب سوء نظافة الفم هو زيادة السكر والأطعمة التي تلتصق بالأسنان لفترة طويلة من الزمن.

تشجع الأطعمة السكرية البسيطة البكتيريا الموجودة في البلاك على إنتاج المزيد من الأحماض هذا يمكن أن يؤدي إلى تسوس الأسنان أو تسوسها على المدى الطويل.



غسل فمك لا يكفي أحيانًا لإزالة السكر المتبقي في فمك، ونتيجة لذلك، ليس لديك خيار سوى الحد من تناول السكر.



4. عدم كشط اللسان

عند غسل الأسنان، كثيرًا ما يتم تجاهل كشط اللسان، لحسن الحظ، لن يصاب لسانك بالتسوس ، ولكنه السبب الجذري لرائحة الفم الكريهة وأمراض الفم.



يساعد كشط اللسان بانتظام على إزالة البكتيريا وبقايا الطعام والخلايا الميتة والمواد المسببة للرائحة مثل الفطريات والسموم والبكتيريا نتيجة لذلك ، يمكن أن يحسن حاسة التذوق لديك ، ويساعد على الهضم ، ويمنع رائحة الفم الكريهة.



5. التدخين

يدرك الكثير من الناس الآثار السلبية للتدخين على أجسادهم يمكن أن يكون للتدخين أيضًا تأثير على صحة فمك.

يضعف التدخين جهاز المناعة ويرتبط بتطور أمراض اللثة ويمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة وتسوس الأسنان والتهاب الغدد اللعابية.