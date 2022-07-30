اليوم السابع
Ads
السبت، 30 يوليه 2022 07:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حياة كريمة ببنى سويف.. معاينة المواقع المقترحة لإنشاء مكاتب بريدية بالواسطى

السبت، 30 يوليه 2022 07:00 ص
حياة كريمة ببنى سويف.. معاينة المواقع المقترحة لإنشاء مكاتب بريدية بالواسطى تجهيز الأراضي والمساحات داخل القرى
بنى سويف- هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، استمرار تجهيز الأراضي والمساحات داخل القرى للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركز الواسطى ضمن 3 مراكز بمحافظة بنى سويف.

وأضاف محمد بكرى لـ"اليوم السابع"، أنه تم متابعة أعمال اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية وهيئة البريد بالقاهرة ومسئول الأمن البريدي بيني سويف ورؤساء قريتي أبو صير الملق والميمون، حيث تم معاينة 8 مواقع مقترحة لإقامة مكاتب بريدية بقريتي أبو صير الملق وقرية الميمون، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الواسطى.
 
وأكد محمد بكرة ، على استمرار متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخدمية والتنموية، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل وتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة، حيث تم الإشراف على الأعمال الإنشائية الجاي تنفيذها بمشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان خط الفيوم وترعة الإبراهيمية علي طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من كوبري الميمون.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

قرى حياة كريمة



الموضوعات المتعلقة

محافظ أسوان يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات حياة كريمة بقرية القنان.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 01:33 م

الرئاسة فى أسبوع.. توجيهات رئاسية للتخفيف من حدة الآثار الاقتصادية العالمية على المواطن البسيط.. اجتماع لتنفيذ مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية.. كلمة بمناسبة ثورة 23 يوليو.. وقمة مصرية صومالية بالاتحادية

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:43 ص

حياة كريمة ببنى سويف.. زراعة أشجار مثمرة بشوارع قريتي بهبشين ودنديل بمركز ناصر

الجمعة، 29 يوليه 2022 09:00 ص

حياة كريمة.. مشروعات المبادرة الرئاسية تعيد الحياة لقرى دمياط.. صور

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:30 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة