حياة كريمة ببنى سويف.. معاينة المواقع المقترحة لإنشاء مكاتب بريدية بالواسطى

بنى سويف- هانى فتحى

أكد محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف، استمرار تجهيز الأراضي والمساحات داخل القرى للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة والتى تشمل مركز الواسطى ضمن 3 مراكز بمحافظة بنى سويف.

وأضاف محمد بكرى لـ"اليوم السابع"، أنه تم متابعة أعمال اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية وهيئة البريد بالقاهرة ومسئول الأمن البريدي بيني سويف ورؤساء قريتي أبو صير الملق والميمون، حيث تم معاينة 8 مواقع مقترحة لإقامة مكاتب بريدية بقريتي أبو صير الملق وقرية الميمون، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى الواسطى.

وأكد محمد بكرة ، على استمرار متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبعض المشروعات الخدمية والتنموية، وتقديم التيسيرات اللازمة لضمان الدفع بمنظومة العمل وتسريع معدلات الأداء والانتهاء من كافة المشروعات ودخولها الخدمة، حيث تم الإشراف على الأعمال الإنشائية الجاي تنفيذها بمشروع إنشاء كوبري علوي أعلى مزلقان خط الفيوم وترعة الإبراهيمية علي طريق القاهرة/ أسيوط الزراعي، وكذلك استكمال المرحلة الثانية من كوبري الميمون.