كتب كريم صبحى

قررت جهات التحقيق، حفظ التحقيقات فى واقعة تورتة نادى الجزيرة، والتي على إثرها قررت النيابة إخلاء سبيل متهمة بتصنيع تورتة عيد ميلاد عضوة بنادى الجزيرة، وذلك على خلفية اتهامها بخدش الحياء، غير أن المتهمة أنكرت ما نسب إليها من تصنيع تورته عليها صور خادشة للحياء.

المتهمة فى تحقيقات "فضيحة نادى الجزيرة"، قالت إنها معروفه لدى العديد من الزبائن بتصنيع التورتة وطهى الطعام وتوصيله إلى المنازل وهو بالنسبة لها مشروع ربحى.

ووفقا للمتهمة في تحقيقات فضيحة نادى الجزيرة، إنها صنعت التورتة فى منزلها، بعد اتصال إحدى السيدات بها لصنعها للاحتفال بعيد ميلاد سيدة فى نادى الجزيرة، وأضافت أن التورتة التى صنعتها لم تضع عليها أي صور جنسية، ولكن كانت تورتة عادية.

وكانت نيابة قصر النيل ، قررت إخلاء سبيل المتهمة فى واقعة "تورتة" حفل عيد ميلاد نادى الجزيرة بكفالة 5 ألاف جنيه، وأنكرت المتهمة صلتها بالواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.