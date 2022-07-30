اليوم السابع
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حبس المتهم بالشروع في قتل سائق بسبب خلافات مالية في أبو النمرس 4 أيام

السبت، 30 يوليه 2022 12:00 م
حبس المتهم بالشروع في قتل سائق بسبب خلافات مالية في أبو النمرس 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بالشروع في قتل سائق بالاعتداء عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية بينهما في أبو النمرس 4 أيام على ذمة التحقيقات.
 
وكلفت المباحث بسرعة التحريات الجنائية حول الحادث، وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد إصابة سائق بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض في منطقة أبو النمرس، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أن سائق توك توك شرع في قتل المجني عليه بالاعتداء عليه بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بينهما، وبإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق والتى أمرت بما سبق. 

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