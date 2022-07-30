اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جنرال بريطانى يتحدث عن خطة تدفع الأوروبيين للتخلى عن أوكرانيا

السبت، 30 يوليه 2022 04:00 ص
جنرال بريطانى يتحدث عن خطة تدفع الأوروبيين للتخلى عن أوكرانيا الحرب الروسية الأوكرانية
وكالات

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قال اللواء البريطانى المتقاعد سيمون ماريال لراديو تايمز، إن الأوروبيين قد يتخلون عن دعم أوكرانيا إن نفذوا خطة المفوضية الأوروبية لخفض استهلاك الغاز بنسبة 15%.

وأضاف: " إذا حدث ذلك وفى ظل هذه الظروف سيبدأ الأوروبيون فى التشكيك بمدى فعالية العقوبات التى فرضها الغرب على روسيا".

وأشار إلى أن العقوبات "سيكون لهذا تأثير مباشر على الناخبين والمواطنين ومن يتابعون الردود الروسية، وبالطبع العقوبات الغربية ضد موسكو. ويمكن للمرء أن يتخيل أن البعض سيبدأ فى الشك فى ما إذا كان ينبغى لنا المشاركة فى كل هذا ودعم الأوكرانيين، بالنظر إلى أننا قد نواجه مشاكل فى توريد الحبوب وغيرها".

كما استبعد احتمال نشوب صراع عسكرى مباشر بين روسيا وحلف الناتو.

يذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت فى 20 يوليو إجراءات جديدة لخفض الطلب على الغاز، تشمل خفضا طوعيا بنسبة 15% فى الاستهلاك من قبل جميع الدول الأعضاء فى الفترة من 1 أغسطس إلى 31 مارس 2023. 

وعارضت الاقتراح بعض الدول، ومنها هنغاريا والبرتغال وإسبانيا واليونان.


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