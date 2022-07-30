اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 10:07 ص
أكرم القصاص
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جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ576 مليونا

السبت، 30 يوليه 2022 10:00 ص
جامعة جونز هوبكنز الأمريكية: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ576 مليونا كورونا حول العالم
أ ش أ

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ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 576 مليونا و248 ألفا و284 إصابة.

وأفادت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و398 ألفا و478 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 91.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.7 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و29 ألف وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ678 ألفا و313 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 526 ألفا و312 وفاة.

 


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