ثوانٍ معدودة تنقذ حياة سيدة أوكرانية من ضربة صاروخ روسى.. فيديو

كتب: إيهاب محمد

ثواني قليلة فقط أنقذت امرأة من الموت عندما دارت في طريق في أوكرانيا قبل ثوانٍ فقط من سقوط صاروخ في نفس المسار، وتُظهر اللقطات المصورة امرأة تسير بدراجتها فى سلام على طريق سكني مهجور خارج مبنى لينينسكي بروسبكت السكني، في دونيتسك، وبعد 10 ثوانٍ فقط، سمع انفجار كارثي قبل هطول أمطار من الحطام من المبنى، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



تقرير ديل ميل

أوضح تقرير الصحيفة البريطانية، سقوط النوافذ من الأعلى إلى الشارع من تأثير الانفجار، فيما غطت سحابة من الدخان الفناء، الذي يبدو أنه يحتوي على ما كان في السابق ملعبًا للأطفال، وتُظهر لقطات من على بعد أميال حجم الانفجار حيث تتصاعد أعمدة الدخان عبر المدينة.



السيدة تسير بدراجتها فى شوارع أوكرانيا

يأتي ذلك في الوقت الذي اتهمت فيه القوات الروسية، كييف، باستهداف سجن أولينيفكا في دونسك خلال الليل باستخدام أنظمة صواريخ HIMARS المزودة من الولايات المتحدة في غارة أسفرت عن إصابة 75 شخصًا، لكن أوكرانيا قالت إن رجال بوتين نفذوا "قصف مدفعي موجه" في محاولة لاتهام أوكرانيا بارتكاب جرائم حرب وإخفاء أي دليل على تعذيبهم وعمليات إعدام جماعية في السجن.

وقالت وزارة دفاع الكرملين، إن ثمانية موظفين في مركز الاحتجاز أصيبوا أيضا، وقال دينيس بوشلين زعيم الانفصاليين في دونيتسك، إن عدد القتلى بلغ 47 شخصا، وقالت قوات الدفاع الإقليمية التابعة للدولة الانفصالية، إن 53 شخصًا قتلوا.

وقال بوشيلين، في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي الروسي، إن 193 شخصًا كانوا محتجزين في السجن وقت الضربة، وزعم بوشلين، زعيم دونيتسك، أن قوات كييف ضربت السجن لأن أسرى الحرب الأوكرانيين بدأوا في الإدلاء بشهاداتهم.

في غضون ذلك، قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في بيان: "نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي قصفًا مدفعيًا مستهدفًا لمؤسسة إصلاحية في مستوطنة أولينيفكا".