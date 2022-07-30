تعطل بورصتى البحرين والكويت غدا الأحد بمناسبة رأس السنة الهجرية

كتب هانى الحوتى

أعلنت بورصتا البحرين والكويت، تعطل التداول غدًا الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية 1444هـ، على أن يستأنف العمل يوم الإثنين الموافق 1 أغسطس 2022.

فيما حددت حكومة دبي ، إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1444، اليوم السبت الموافق 30 يوليو، وتتوافق إجازة رأس السنة الهجرية في دوائر حكومة دبي مع إجازة جميع الوزارات والجهات الاتحادية، بينما لم تعلن تداول السعودية عن إجازة رأس السنة.

وكانت شركة سوق دبي المالي، قد أعلنت عن نتائجها المالية الموحدة للنصف الأول من العام الحالي المنتهي في 30 يونيو 2022، والتي أظهرت تحقيق أرباح صافية قدرها 63.4 مليون درهم مقابل 38.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2021، بزيادة نسبتها 63 %. وارتفع صافي الأرباح بنسبة 134 % خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى 35.9 مليون درهم مقابل 15.3 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021 .

ووصل إجمالي الإيرادات الموحدة للشركة إلى 163.8 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2022 مقابل 136.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2021. وتوزعت الإيرادات بواقع 121.4 مليون درهم من العمليات التشغيلية و42.4 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وبلغت النفقات في النصف الأول من العام الجاري 100.4 مليون درهم مقابل 97.8 مليون درهم خلال الشهور الستة الأولى من العام 2021. أما فيما يخص إيرادات الربع الثاني فقد بلغت 85.2 مليون درهم مقابل 63.2 مليون درهم في الربع الثاني من العام 2021، كما بلغت النفقات 49.3 مليون درهم مقابل 47.9 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2021