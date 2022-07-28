اليوم السابع
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محافظ القاهرة يشهد احتفال رأس السنة الهجرية نائبًا عن الرئيس السيسى

الخميس، 28 يوليه 2022 08:57 م
محافظ القاهرة يشهد احتفال رأس السنة الهجرية نائبًا عن الرئيس السيسى محافظ القاهرة يشهد احتفال رأس السنة الهجرية
كتب سيد الخلفاوى

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شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، الاحتفال الذي أقامته وزارة الاوقاف بمناسبة العام الهجري الجديد 1444 بمسجد السيدة نفيسة. 
 
حضر الاحتفالية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، والدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، والدكتور عبدالهادى القصبى شيخ مشايخ الطرق الصوفية ورئيس لجنة التضامن الإجتماعى بمجلس النواب ولفيف من كبار المسئولين ورجال الدين وعلماء الأزهر.

الاوقاف

احتفال الاوقاف

راس السنه الهجرية

السنة الهجرية



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