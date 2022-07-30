تطوير أداء محطة تحلية مياه تعمل بالطاقة الشمسية في "هندسة طنطا"

الغربيـة عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تطوير أداء محطة تحلية مياه بالتناضح العكسي تعمل بالطاقة الشمسية بكلية الهندسة جامعة طنطا بالتعاون مع جامعة برادفورد بالمملكة المتحدة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار حرص الجامعة على تفعيل الشراكات مع الجامعات الأجنبية وتعزيز التعاون مع مجتمع الأعمال، وتطوير البحث العلمي وربطه بالصناعة لدعم استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعزيز تنافسية الجامعة بين مثيلاتها من الجامعات.

أشار الدكتور أحمد نصر القائم بعمل عميد كلية الهندسة أن نتائج الدراسة نُشرت في مجلة Energy Conversion and Management وهي مجلة ذات معامل تأثير مرتفع Q1 ، وأيضا في مجال تحلية المياه بتقنية غشاء التقطير بالتعاون مع جامعة بيتسبرغ بالولايات المتحدة الامريكية، تم نشر بحث في مجلة Journal of Cleaner Production وهي مجلة Q1.

أوضح الدكتور صالح شلبي مدير وحدة التعاون الدولي والأستاذ المساعد بكلية الهندسة بجامعة طنطا أن تطوير أداء محطة تحلية المياه تم عن طريق الاتصال المباشر بالخلايا الكهروضوئية بدون استخدام بطاريات أو استخدام "انفرتر"، مما أدى إلى انتاج المياه بسعر تنافسي للمتر المكعب الواحد لكل ساعة تشغيل مقارنة بالأسعار العالمية، حيث أن حوالى 65 % من المياه المحلاه عالميًا تنتج بتقنية التناضح العكسي.

وصرح د. صالح شلبي أنه بالتعاون مع الدكتور عبد النبى قابيل الأستاذ بكلية الهندسة المصنف الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية والـ 22 عالميًا فى مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لعام 2021، طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية والذى أعلنته دار النشر الدولية السيفير أكتوبر الماضي، تم نشر بحثين في مجال تحلية المياه بالطاقة الشمسية بالتعاون مع جامعة صينية وجامعة مصرية حكومية.