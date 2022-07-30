تشييع جثمان الكابتن إبراهيم الدسوقي لاعب نادى الزمالك الأسبق ببنها.. صور

شيع العشرات من أبناء مدينة بنها من محبى الكابتن إبراهيم الدسوقى، لاعب نادى الزمالك الأسبق ومنتخب مصر فى حقبة السبعينيات، وسط دموع الأسرة الحزينة على رحيل والدهم.

وكانت قد أعلنت أسرة الكابتن إبراهيم الدسوقى لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر فى حقبة السبعينيات، تشييع جثمانه عقب صلاة ظهر اليوم، من مسجد إبراهيم مرسى ببنها، ويتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بالشموت دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أن توفى لاحقا بزوجته متأثرا بإصابته على يد نجله منذ 10 أيام.

وكان قد توفى الكابتن إبراهيم الدسوقى لاعب نادى الزمالك السابق، متأثرًا بإصابته بجروح تهتكية بالرأس، واشتباه ما بعد الارتجاج، إثر إصابته على يد نجله المريض نفسيًا على إثر تعاطيه المواد المخدرة، الذى انتابته حالة هياج عصبى تسبب خلالها فى وفاة والدته وإصابة والده وجدته ونجلة شقيقه، بدائرة قسم شرطة ثان بنها بمحافظة القليوبية.

وكان قد مكث المجنى عليه بالرعاية المركزة بمستشفى كفر شكر المركزى، والتى أحالته لمستشفى بنها الجامعى، ليلقى مصرعه بعد 10 أيام من الواقعة، حيث ورد بتقرير مفتش الصحة أن المجنى عليه أصيب بجروح تهتكية بفروة الرأس واشتباه ما بعد الارتجاج وتوقف بعضلة القلب.

وأدلى المتهم باعرتافات تفصيلية أملام جهات التحقيق، موضحا أنه أصيب بحالة هياج نظرا لمرضه النفسى، وخلالها اعتدى على والدته طريحة الفراش، حيث أمسك السكين وطعنها عدة طعنات، وعندما حضرت جدته لأمه وحاولت منعه طعنها أيضًا فى يده كما طعن ابنة شقيقته التى حاولت التدخل لمنعه من الاعتداء على والدته فأصيبت أيضا بجروح، مشيرا إلى أنه حضر والده وكان يمسك فى يده قطعة خشبية ويحاول السيطرة عليه عندما وجده يعتدى على والدته، لكن المتهم أسرع إلى ضربه بفازة نحاسية على رأسه فسقط على الأرض فاقدا للوعى ونقل للمستشفى وظل يتلقى العلاج فيها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن فى القليوبية، من ضبط مريض نفسى فى مدينة بنها، متهم بقتل والدته وإصابة والده وجدته أثناء محاولة السيطرة عليه إثر دخوله فى نوبة هياج وأزمة نفسية حادة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق، وأمرت بحجز المتهم لبيان سلامة قواه العقلية، والتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية والاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهما وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية، بلاغا من شرطة النجدة بقيام مريض نفسى بسبب تناول المواد المخدرة بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا فى بنها، ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده، وموجود بمستشفى كفر شكر، وجدته 70 سنة وموجودة بمستشفى الإيمان الخيرى، وجرى نقل المتوفاة والمصابين للمستشفى والسيطرة على الموقف وضبط المتهم.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين من التحريات الأولية أن المتهم مريض نفسى على إثر تعاطيه المواد المخدرة، ويخضع للعلاج وأنه دخل فى حالة هياج وحاولت أسرته السيطرة عليه إلا أنه هاجمها ما أسفر عن مصرع والدته وإصابة والده وجدته وإلقاء القبض عليه.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت بحبسه والاستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له وحالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان، وطلب تحريات المباحث وعرض الجثة على الطب الشرعى والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين من التحقيقات الأولية أن المتهم مريض نفسى على إثر تعاطيه المواد المخدرة، وبخضع للعلاج النفسى وأنه دخل فى حالة من الهياج العصبى وهاجم أسرته، وجار استكمال التحقيقات فى الواقعة وبيان سلامة قواه العقلية.