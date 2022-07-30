اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:04 م
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تحصين 96 ألف رأس ماشية وضبط 11 طن لحوم وأسماك فاسدة بكفر الشيخ خلال شهر

السبت، 30 يوليه 2022 12:44 م
تحصين 96 ألف رأس ماشية وضبط 11 طن لحوم وأسماك فاسدة بكفر الشيخ خلال شهر ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت قوافل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 96 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين خلال شهر يوليو الجاري من ضبط 11 طن و780 كيلو، عبارة  عن ذبح خارج المجازر، وضبط لحوم مصنعة غير صالحة  وأسماك غير صالحة" فسيخ ورنجة وأسماك مثلجة"بعدد من المحلات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات على الأسواق لضبط المخالفات، إضافة إلى منع الاحتكار، وضبط السلع الغير صالحه، حفاظا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

  اسماك غير صالحه

اسماك غير صالحه

 

تحصين الماشية
تحصين الماشية

 

 

جانب من اعمال الترقيم
جانب من اعمال الترقيم

 

 

سوء حالة اللحوم المضبوطه
سوء حالة اللحوم المضبوطه

 

 

ضبط لحوم غير صالحه
ضبط لحوم غير صالحه

 

 

ضبط لحوم مذبوحجه خارج السلخانة
ضبط لحوم مذبوحجه خارج السلخانة

 

 

لجوم غير صالحه
لجوم غير صالحه

 

 

متابعة التحصين والترقيم
متابعة التحصين والترقيم

 

 

متابعة تحصين الماشية
متابعة تحصين الماشية

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