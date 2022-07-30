تحصين 96 ألف رأس ماشية وضبط 11 طن لحوم وأسماك فاسدة بكفر الشيخ خلال شهر

كفر الشيخ - محمد سليمان

تمكنت قوافل مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، من تحصين 96 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وباشراف الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

كما تمكنت حملات مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين خلال شهر يوليو الجاري من ضبط 11 طن و780 كيلو، عبارة عن ذبح خارج المجازر، وضبط لحوم مصنعة غير صالحة وأسماك غير صالحة" فسيخ ورنجة وأسماك مثلجة"بعدد من المحلات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإستمرار الحملات على الأسواق لضبط المخالفات، إضافة إلى منع الاحتكار، وضبط السلع الغير صالحه، حفاظا على صحة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

اسماك غير صالحه



تحصين الماشية



جانب من اعمال الترقيم



سوء حالة اللحوم المضبوطه



ضبط لحوم غير صالحه



ضبط لحوم مذبوحجه خارج السلخانة



لجوم غير صالحه



متابعة التحصين والترقيم