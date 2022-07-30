اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:05 م
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تحصين 34 ألفا و842 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنى سويف

السبت، 30 يوليه 2022 12:46 م
تحصين 34 ألفا و842 رأس ماشية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع ببنى سويف الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف
بنى سويف - هانى فتحى

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تابع الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، سير العمل في الحملة القومية للتحصين، ضد أمراض الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت 14 يوليو الجاري وتستمر لمدة شهر، وتنفذها مديرية الطب البيطري، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة  لإجراء التحصين  بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ على أهمية الاستجابة للفرق البيطرية المنفذة للحملة، وتحصين الماشية ، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية، والحفاظ على الثروة الحيوانية، مشدداً على استمرار تكثيف الحملات واللجان للمرور على أصحاب المزارع والمربين حتى يتم تغطية جميع مناطق المحافظة ، مع ضرورة حشد كافة الجهود للإعلان عن الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء علي  الأمراض والأوبئة التي تواجه الثروة الحيوانية.

وتبين من التقرير، الذي أعده مدير عام الطب البيطري ،أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ  34 ألف و842  رأساً بواقع 30 ألف و891 من الأبقار،  و3524 من الجاموس و427 من الأغنام  وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى 26 يوليو الجاري ، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.
 
من جهته أوضح محمد جلال مدير الطب البيطري أن المديرية، قد أتمت استعداداتها بوقت كاف قبل انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع، بالوحدات البيطرية على مستوى مراكز ومدن المحافظة والبالغ عددها 84 وحدة ،خاصة فيما يتعلق بإعداد وتجهيز الفرق الطبية والأدوات والمعدات الخاصة بعمليات التحصين، وتوفير احتياجات الإدارات والوحدات من الأمصال واللقاحات والمستلزمات البيطرية والأدوات المستخدمة خلال فعاليات الحملة.

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