تحرير 265 محضرًا لمخالفات بالمخابز والأسواق والمستودعات فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

تلقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، تقريراً من مديرية التموين والتجارة الداخلية، بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة وإدارات المديرية "في المدة من 23إلى 29يوليو الجاري "بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير، الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، قد أسفرت عن تحرير 217 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضراً لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 25محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 13محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، 20 محضراً لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 22محضراً لعدم صرف بون للمواطنين، و1محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، وتحرير 5محاضر للتصرف في 165 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء والتربح، و2محضر للتوقف عن مزاولة النشاط "بدوت تصريح"في أوقات العمل الرسمية، فيما بلغ عدد المخابز التي تم تحويل نوع الوقود بها إلى غاز طبيعي 282 مخبزاً " بديلاً عن السولار" من إجمالي 1270 مخبزا نشطاً بدائرة المحافظة.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم التنبيه على كافة إدارات التموين بمد فترة العمل بمعرض " أضحى مبارك" ، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ومجابهة ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية واللحوم.

فيما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 5 محاضر لمحلات بيع السجائر للبيع بأزيد من الأسعار المقررة ومحضر تجميع مواد تموينية مدعمة ومصادرة نصف طن سكر تمويني ، و5 محاضر لسلع مجهولة المصدر بواقع (3 محاضر لسلعة السجائر ومصادرة 360 علبة+ محضر أندومي ومصادرة 800 عبوة + محضر لحوم وتم مصادرة 10كجم لحوم ودواجن بأحد المطاعم)، بجانب تحرير 3 محاضر للذبح خارج المجازر الحكومية والتحفظ على 30كجم ، و6 محاضر لمزاولة نشاط بدون ترخيص شملت (منشآت طبية أكاديمية ومعمل + طلمبة رضيف +2 لمحال عامة)، إضافة إلى 9 محاضر لمنشآت تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ، و16 محضراً لعاملين في مجال تداول المواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية تفيد خلوهم من الأمراض المعدية 45.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية ، يتم التشديد على محطات الوقود والغاز الطبيعي والبالغ عددها 126 محطة وقود وغاز والتأكد من توافر أرصدة المنتجات البترولية بالمستودعات الرئيسية ومحطات الوقود بما يضمن عدم حدوث أية اختناقات وتسهيل حصول المواطنين عليها بالأسعار المقررة ، فيما بلغ عدد المحطات التي تم إضافة الغاز الطبيعي إليها 19 محطة ضمن خطة الدولة في مجال التوسع في انتشار المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي لخدمة السيارات التي تم تحويلها إلى الغاز بديلاً عن البنزين والسولار ، حيث تم تحرير محضر ضد صاحب أحد المستودعات للغلق بدون إذن من الجهات المختصة وعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد، و2 محضر لمحطات لوجود عجز بالطلمبات ووجود طلمبات غير مدموغة ، وذلك بالاشتراك مع إدارة الموازين