بايدن بمناسبة العام الهجرى الجديد: دعونا نلتزم بقيم العدل والمساواة والرحمة

كتب محمد تهامى زكى

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، المسلمون في العالم بحلول العام الهجري الجديد 1444، مشيرا إلى أن المسلمون يحتفلون بالسنة الإسلامية الجديدة كمناسبة للتأمل والصيام والصلاة، تكريما للتضحيات التاريخية خلال شهر محرم، داعيا بالالتزام بقيم العدل والمساواة والرحمة.

وكتب بايدن عبر حسابه الرئاسى على تويتر، "يحتفل العديد من أصدقائنا وجيراننا المسلمين بالسنة الإسلامية الجديدة كمناسبة للتأمل والصيام والصلاة، تكريما للتضحيات التاريخية خلال شهر محرم"، وأضاف بايدن: "بينما نبدأ هذا العام الجديد، دعونا نلتزم من جديد بقيم العدل والمساواة والرحمة".



بايدن

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن أعلن أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة بلبنان، حيث وقال في خطاب إلى الكونجرس الأمريكي، حسب ما أورده البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني، إن استمرار الأنشطة الجارية من عمليات نقل الأسلحة والتي تشمل أنظمة أسلحة متطورة بشكل متزايد تعمل على تقويض السيادة اللبنانية.

وأضاف بايدن أن مثل هذه الأنشطة تسهم كذلك فى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة بل وتستمر في تشكيل تهديد غير عادي واستثنائي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وتابع الرئيس الأمريكي، قائلا:" لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي 13441 فيما يتعلق بلبنان".