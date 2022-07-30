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باليوم والتاريخ.. دليل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2022

السبت، 30 يوليه 2022 11:49 ص
باليوم والتاريخ.. دليل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2022 الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
كتب ـ محمود راغب

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يحرص دائما الكثيرون من المواطنين على البحث عن موعد الإجازات والأعياد الرسمية خلال كل عام ميلادى جديد، خاصة وأن هذه الأعياد تمثل مناسبات هامة لديهم يحرصون على الاحتفال بها .
 
ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية  2022، كما يلى : 
 
 
الخميس 6 أكتوبر
 
عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)
 
السبت 8 أكتوبر
 
عيد المولد النبوى الشريف

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون اليوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.

 
 

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