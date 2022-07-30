باليوم والتاريخ.. دليل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2022

ويقدم "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية 2022، كما يلى :

الخميس 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973)

السبت 8 أكتوبر

عيد المولد النبوى الشريف

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بأن يكون اليوم السبت، الموافق 30 من شهر يوليو 2022، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.