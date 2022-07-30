اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:26 م
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انطلاق مقرأة كبار القراء في مسجد الرحمة بحضور وزير الأوقاف.. صور

السبت، 30 يوليه 2022 01:09 م
انطلاق مقرأة كبار القراء في مسجد الرحمة بحضور وزير الأوقاف.. صور مقرأة مسجد الرحمة بحضور وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت، الأول من شهر الله المحرم 1444هــ، الموافق 30 يوليو 2022م، مقرأة كبار القراء: الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء، والشيخ محمد محمود الخشت، والشيخ محمد طه النعماني، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ وليد يحيي الشرقاوي، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، والشيخ يوسف قاسم حلاوة، وبحضور الدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني، والدكتور السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة.
 
وخلال اللقاء أكد الشيخ محمد أحمد صالح حشاد نقيب القراء أن وزارة الأوقاف لا تأل جهدًا في خدمة كتاب الله (عز وجل)، وأن مقارئ القرآن الكريم قد انطلقت بكثافة وشهدت إقبالًا غير مسبوق. 
 
جدير بالذكر أنه تم رفع بدل المقرأة النموذجية من 160 جنيها إلى 400 جنيه شهريا، وبدل مقرأة كبار القراء إلى 500 جنيه بداية من أغسطس 2022م،  جاء تقديرا لأهل القرآن وتشجيعا على تلاوته وإتقان حفظه وفهم معانيه ولا سيما أصحاب الصوت الحسن.
 
كما تم إضافة 54 مقرأة قرآنية جديدة للجمهور بمحافظة القاهرة، وذلك بعد نشر 1151 مقرأة من قبل للجمهور، ليصل إجمالي المقارئ القرآنية المفتوحة للجمهور 1205 مقرأة للجمهور، وتكون جميع مقارئ الجمهور يوم الجمعة من كل أسبوع عقب صلاة العصر.
مقرأة كبار القراء بمسجد الرحمة بحضور وزير الأوقاف
مقرأة كبار القراء بمسجد الرحمة بحضور وزير الأوقاف
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