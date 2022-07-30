انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى بكفر شكر

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق طفل بمياه الرياح التوفيقى أثناء الاستحمام بدائرة مركز شرطة كفر شكر.

علي الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى، والتي تمكنت من انتشال الجثمان من المياه، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "حسين محمود حسين" مقيم قرية كفر عزب غنيم مركز ومدينة كفر شكر، يبلغ من العمر 15 سنة أثناء الاستحمام بمياه الرياح التوفيقى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.