انتشال جثة طفل لقى مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى بكفر شكر

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا بمياه الرياح التوفيقى دائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفي كفر شكر المركزي، والتي أحالته لمشرحة مستشفي بنها التعليمي لتشريح الجثمان ومناظرة الطبيب الشرعي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بغرق طفل بمياه الرياح التوفيقى أثناء الاستحمام بدائرة مركز شرطة كفر شكر.
علي الفور جرى الدفع بفرق الإنقاذ النهرى، والتي تمكنت من انتشال الجثمان من المياه، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "حسين محمود حسين" مقيم قرية كفر عزب غنيم مركز ومدينة كفر شكر، يبلغ من العمر 15 سنة أثناء الاستحمام بمياه الرياح التوفيقى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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