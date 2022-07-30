وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ نت " أن الفريق الركن محسن الداعري وزيراً للدفاع، والدكتور سعيد الشماسي وزيراً للنفط والمعادن، والمهندس مانع بن يمين وزيراً للكهرباء والطاقة أدوا اليمين الدستورية.



وعقب أداء اليمين، تحدث الرئيس للوزراء الجدد بكلمة توجيهية، أكد خلالها أهمية العمل الجاد والنزيه والمخلص في هذه المرحلة الاستثنائية الصعبة من تاريخ الشعب اليمني.



وحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وزراء الدفاع، والنفط، والكهرباء، على العمل بروح الفريق الواحد ضمن حكومة الكفاءات السياسية، معرباً عن امله بأن تشهد الوزارت الثلاث نقلة نوعية على طريق جهود إنهاء الانقلاب، و استعادة الدولة، وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمنى.



وكان اليمن قد أجرى - أمس الأول - تعديلا وزاريا شمل وزارات الدفاع والنفط والكهرباء والاشغال، كما تم تعيين وزير الدفاع المنتهية ولايتة مستشاراً لرئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والامن.