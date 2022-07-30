المديرة الإقليمية ليونيسف تشيد بحرص مصر وضع الأطفال والشباب على رأس أولوياتها

كتبت : هند المغربي

قالت أديل خُضُر، المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إن مصر بلدٌ رئيسي في المنطقة عندما يتعلق الأمر بتحقيق نتائج لصالح الأطفال، ونحن نعول على قيادتها لتعزيز حقوق الأطفال"، مضيقة: "أود هنا أن أشيد بالتزام مصر المتجدد وحرصها على وضع مصلحة جميع الأطفال والشباب في البلاد على رأس أولوياتها."

جاء ذلك خلال زيارتها الأولى لمصر منذ أن تولت منصب المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي استمرت لمدة ٣ أيام لمناقشة الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الأطفال والشباب في مجالات الصحة، والتغذية، والحماية والدمج الاجتماعي، وتنمية الطفولة المبكرة، وتمكين الشباب.

ووفق بيان يونيسف التقت المديرة الإقليمية خلال زيارتها بكل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، والدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، و إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر وعدد من شركاء التنمية.

وأشادت خُضُر بالجهود التي تبذلها مصر بشأن التلقيح ضد كوفيد-19، وناقشت مع المسؤولين المصريين أهمية ضمان عدم تراجع بعض المؤشرات الرئيسية المتعلقة بالأطفال، مثل التحصين الروتيني والتعليم والتعلم، لأن ذلك سيؤثر على الوضع العام للأطفال في المنطقة.

يذكر أ أديل خُضُر باشرت عملها كمديرة إقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في آذار/ مارس 2022 ، وهي تعمل مع اليونيسف منذ عام 1990.كما شاركت في إطلاق "دليل تصحيح المصطلحات والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال في وسائل الإعلام العربية"