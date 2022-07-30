المتظاهرون العراقيون يعلنون إقامة اعتصام مفتوح داخل مجلس النواب

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلن المتظاهرون العراقيون، اليوم السبت، الاعتصام المفتوح داخل البرلمان بالعاصمة بغداد، وفق ما أفادت وسائل إعلام عراقية.

ودخل المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء، بعد أن تجاوزوا الحواجز الإسمنتية المؤدية إلى المنطقة.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، عن استقبال 60 إصابة مختلفة من المتظاهرين توزعوا على ثلاثة مستشفيات، مؤكدة استمرار استنفار مؤسساتها وملاكاتها لإسعاف وعلاج الجرحى.