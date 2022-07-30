اليوم السابع
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السبت، 30 يوليه 2022 01:19 م
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المتظاهرون العراقيون يدخلون مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء

السبت، 30 يوليه 2022 12:04 م
المتظاهرون العراقيون يدخلون مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء مجلس النواب العراقي
وكالات

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أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم السبت، بدخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، القوات الأمنية بحماية المتظاهرين، داعياً المتظاهرين إلى التزام السلمية في حراكهم، وعدم التصعيد، والالتزام بتوجيهات القوات الأمنية التي هدفها حمايتهم، وحماية المؤسسات الرسمية.

وأكد الكاظمي حسب بيان لمكتبه الإعلامي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "استمرار التصعيد السياسي يزيد من التوتر في الشارع وبما لا يخدم المصالح العامة"، مشدداً على أن "القوات الأمنية يقع عليها واجب حماية المؤسسات الرسمية وضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ النظام".

 


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