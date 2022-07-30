اليوم السابع
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القوى العاملة: تعيين 2468 شابا وتحرير 267 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنوفية

السبت، 30 يوليه 2022 11:20 ص
القوى العاملة: تعيين 2468 شابا وتحرير 267 محضراً لمنشآت مخالفة بالمنوفية وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنوفية بتعيين  2468 شاباً، بينهم  30  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 6320   شابا باحثاً عن العمل .
 
وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت باستخراج 1924 شهادة قياس  مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال علي المهن المختلفة ، فضلاً عن صرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية تمثلت فى 12 منحة مولود جديد بإجمالي 24 ألف جنيه، ومنحة وفاة عامل بمبلغ 10 آلاف جنيه، فضلاً عن صرف منحتى رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه .
 
وأوضح على حامد الزقم  مدير  المديرية - في تقريره  للوزير -عن  ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي، إلى أن المديرية قامت فى مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على  1121 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 143 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، وإعطاء مهلة قانونية 227 منشأة .
 
أما فى مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على  485 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا، وأسفر التفتيش عن تحرير 267 محضراً  للمنشآت المخالفة ، ومنح 356 مهلة قانونية ، والموافقة على 59 ترخيصا لمنشأة .
 
 
 

القوى العاملة

القوى العاملة بالمنوفية

التفتيش العمالى

العمالة غير المنتظمة



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