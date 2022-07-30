السيطرة على حريق بأحد المطاعم الكبرى بمنطقة الملاحة فى السويس

تمكنت قوات الإطفاء بالسويس من السيطرة على حريق ن نشب فى أحد المطاعم الكبرى بالسويس بمنطقه الملاحة.

كان اللواء عبد الرحمن هريدى مدير أمن السويس قد تلقى إشارة من شرطة النجدة تفيد اشتعال النيران داخل أحد المطاعم الخاصة بالوجبات السريعة بمنطقة الملاحة بحى السويس.

على الفور تم توجيه ثلاث سيارات إطفاء تابعة للحماية المدنية إلى موقع الحادث والسيطرة على النيران قبل امتدادها إلى الكافتيريات والمحال المجاورة.

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‏ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس المهندسة فاتن عبد الغنى رئيس الحى بتشكيل لجنة لمراجعة جميع إجراءات التراخيص والأمن والسلامة فى المطاعم الموجودة بنطاق الحى والتأكد من توافر وسائل الإطفاء.