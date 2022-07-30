الرى: تنظيم 25 دورة بحضور 526 متدربا من الدول الأفريقية بالقومى لبحوث المياه

كتبت ـ أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى ل بحوث المياه ، لاستعراض الأنشطة التدريبية التي تقدمها الوزارة للمتدربين من الدول العربية والأفريقية الشقيقة.

وصرح عبد العاطى، أن الوزارة تمتلك قدرات تدريبية متميزة تتمثل في المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة بمدينة السادس من إكتوبر، ومركز التدريب الإقليمى بمعهد بحوث الهيدروليكا التابع للمركز القومى لبحوث المياه ، حيث يتم من خلال هذين المركزين تقديم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين من مصر والدول العربية والإفريقية الشقيقة فى مجال المياه.

وأوضح أن الهدف الرئيسى من عقد هذه الدورات التدريبية هو دعم القدرات البشرية للعاملين بالدول العربية والأفريقية بما يسمح بتحسين عملية إدارة الموارد المائية بهذه الدول، وتبادل الخبرات والأفكار بين المتدربين من مختلف الدول، مضيفاً أنه وفى إطار دعم الدول الإفريقية الشقيقة فإنه يتم توفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأوضح أن المركز الإقليمي للتدريب يمتلك إمكانيات تدريبية متميزة، حيث تم عقد 21 دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة منذ عام 2016 وحتى تاريخه (منها 17 دورة باللغة الإنجليزية و 4 دورات باللغة الفرنسية) (فعليا وافتراضيا)، وبحضور 374 متدربا من الدول الأفريقية، كما تم عقد (20) دورة تدريبية للمتدربين العرب، وبحضور 323 متدربا من الدول العربية، في مجالات إدارة الموارد المائية والري وإدارة البيئة والتأقلم مع التغيرات المناخية ومجالات إدارية وتعاقدية وتطوير المهارات الشخصية ، ويقوم بتقديم المادة العلمية العديد من المتخصصين وأساتذة الجامعات المصرية.

كما يتمتع مركز التدريب الإقليمى بإمكانيات لوجستية متميزة، عبارة عن مطعم وفندق يضم (178 غرفة و 10 أجنحة فندقية ، وحمام سباحة ، و 2 ملعب وصالة ألعاب رياضية) ، كما يوفر المركز دورات تدريبية عن بعد تماشياً مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا من خلال المنصة التعليمية "مودل" التى توفر دورات بطريقة المحتوى الالكترونى وكذلك اللقاء الافتراضى بين المتدرب والمتدربين.

كما يتم تنظيم دورات تدريبية بمركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بالمركز القومى لبحوث المياه ، يشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية بهدف تدريب الباحثين والمتخصصين من أبناء القارة الافريقية فى مجالات (أنظمة الرى الحديث وكفاءة إستخدام المياه - إدارة المياه الجوفية - إستخدام الموارد المائية الغير تقليدية - أمان السدود والتصميم والتشغيل الأمثل للمنشآت المائية - تقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه - هندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة - تنمية المصادر المائية - محطات التوليد الكهرومائية - نظم المعلومات الجغرافية – الإستشعار عن بعد) ، وغيرها من الموضوعات التطبيقية والبحثية والقياسات الحقلية والمعملية.

ويتمتع مركز التدريب الإقليمى التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا بإمكانيات تدريبية تشتمل على 2 قاعة محاضرات ومعمل كمبيوتر وقاعات اجتماعات وإمكانيات لوجستية متميزة ، عبارة عن فندق يضم (24 غرفة ، ومطعم ، وملاعب رياضية).

وتم عقد (18) دورة تدريبية للمتدربين الأفارقة منذ عام 2016 وحتى تاريخه ، وبحضور 335 متدربا من دول (السودان - الكونغو الديمقراطية - جنوب السودان – تنزانيا – رواندا - بوروندى – اوغندا - كينيا - إثيوبيا - سيراليون - جيبوتى - مالى - بوركينا فاسو – تشاد – غانا – مالاوى - موريشيوس – الكاميرون – نيجيريا - زامبيا - جزر القمر - ليبيريا - غينيا - غينيا بيساو - الجابون - النيجر - أنجولا - بوركينا فاسو - غامبيا - الصومال).

كما قام المركز القومى لبحوث المياه بالتعاون مع وزارة الخارجية بتنظيم العديد من الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة من خلال المعاهد البحثية من عام 2016 وحتى تاريخه ، حيث تم تنظيم (7) دورات تدريبية في مجالات تقييم ومراقبه جودة المياه وتقييم الآثار البيئية للمشروعات المائية والتنمية المستدامة والإدارة المتكاملة للموارد المائية ، بمشاركة (191) متدرب من دول (الكاميرون - جنوب السودان - موريسيوش – السودان - مالى - تشاد - بوركينا فاسو - النيجر - كينيا - السودان - زامبيا - الكونغو الديمقراطية - تنزانيا - ناميبيا - رواندا - اثيوبيا - توجو - نيجيريا – اوغندا - غينيا - ليبيريا - الكونغو - الجابون - غانا - كوت ديفوار - مالاوى - غينيا كوناكرى – سيراليون - جزر القمر – بوروندي – الصومال – السنغال – جيبوتى).

وحرص المتدربون الأفارقة على المشاركة في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه حال تزامن وجودهم في مصر مع موعد عقد الإسبوع حيث شارك (22) من المتدربين الافارقة من دول (السودان – تنزانيا - الكونغو الديمقرطية - جنوب السودان - رواندا - بوروندى – مالاوى – غانا - بوركينافاسو – تشاد – الجابون – غينيا كوناكرى – غينيا بيساو – مالى – النيجر – سيراليون - أنجولا) في فعاليات أسبوع القاهرة الرابع للمياه.