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الرى: تدريب طلاب الجامعات بالمركز القومى لبحوث المياه خلال الصيف

الجمعة، 29 يوليه 2022 05:00 ص
الرى: تدريب طلاب الجامعات بالمركز القومى لبحوث المياه خلال الصيف وزارة الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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قال المهندس محمد غانم المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والرى، إنه فى ضوء دعم وتشجيع طلاب الجامعات المصرية وتعظيم الجانب العملي والتطبيقي فى دراستهم تم وضع خطة تدريبية من خلال وحدة خدمات وعلوم هندسة المياه التابعة للمركز لتدريب طلاب الجامعات من خلال برامج متخصصة تناسب مجالات دراستهم خلال فترة التدريب  الصيفي.
 
وأضاف غانم فى تصريحات له، أنه تقدم للتدريب عدد من الطلاب من مختلف الجامعات المصرية "عين شمس - المنوفية - بنها - حلوان - الأزهر - الفيوم - المنصورة - قناة السويس - الزقازيق – الإسكندرية - المستقبل - الجامعة البريطانية في مصر - الجامعة الروسية المصرية" في العديد من التخصصات بمجالات الهندسة والعلوم والزراعة.
 
وأوضح غانم أنه يتم التدريب في قاعات تدريب وحدة خدمات علوم وهندسة المياه "WSES" والتي تمثل الذراع التدريبي للمركز القومى لبحوث المياه.
 
ويذكر أن المركز القومي لبحوث المياه يُعد الذراع البحثي للوزارة ، ويضم 12 معهد بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئى.

وزارة الرى

المركز القومى لبحوث المياه

المياه

وزير الرى



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