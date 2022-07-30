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الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة

السبت، 30 يوليه 2022 03:44 م
الرئيس السيسى يوجه بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع اللواء أ.ح وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، واللواء محمد صلاح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، وبشير فريد رئيس مجلس إدارة شركة الدلتا الأردنية لإنتاج اللحوم، ورجل الأعمال محمد حلاوة". 
 
وصرح السفير بسام راضى،  المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة عدد من مشروعات جهاز الخدمة الوطنية على مستوى الجمهورية".
 
وتم في هذا الإطار استعراض المستجدات الإنشائية لمصنع منتجات الألبان ببرج العرب، خاصةً ما يتعلق بالمعدات وخطوط الإنتاج والتي تتم بالشراكة مع القطاع الخاص والخبرة الأجنبية العريقة في هذا المجال، حيث سيقام المصنع على مسطح 40 ألف متر مربع، وستبلغ طاقته الإنتاجية 12 ألف طن من الأجبان سنوياً.
 
ووجه الرئيس بالتدقيق فى توفير كافة مكونات المصنع من العمالة الفنية المتخصصة، والخامات، ومستلزمات الإنتاج، ومواد التعبئة والتغليف، لضمان اعلى مستوى من جودة الإنتاج للأجبان خاصة تلك التي يتم استيرادها حالياً من الخارج لتوفيرها بالسوق المحلى، وذلك بهدف سد الفجوة الاستيرادية، وكذلك فتح آفاق لفرص تصديرية مستقبلية.
 
كما وجه الرئيس بالاستمرار فى تعزيز جهود إنشاء مراكز تجميع الألبان المتطورة على مستوى الجمهورية، مع تدعيمها بوسائل الاختبارات المعملية والتخزين، والخدمات البيطرية اللازمة، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على استيراد الألبان وتحقيق قيمة مضافة لصغار المربين.

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