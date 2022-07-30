الرئيس البولندي يصادق على انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو

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صدق الرئيس البولندي أندريه دودا، على معاهدات انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلنطي (الناتو)، حسبما قال أحد مساعديه الرئاسيين لوكالة أنباء باب البولندية.

وأوضح المساعد الرئاسي مالجورزاتا بابروكا - في تصريحاته لـ(باب) - إن الرئيس صادق على البروتوكولات المتعلقة بانضمام السويد وفنلندا إلى الناتو.

وذكرت صحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية أن الرئيس دودا وقع يوم 22 يوليو الجاري على مشاريع القوانين ذات الصلة التي سمحت له بالتصديق على الانضمام بعدما أقر مجلس النواب، التشريع في 7 يوليو الجاري، كما تمت الموافقة على مشاريع القوانين من قبل مجلس الشيوخ في 20 يوليو الجاري.

وقال دودا - يوم 22 يوليو الجاري- "إنه يوم مهم للغاية ليس فقط لحلف الناتو ، وليس فقط لجزءنا من أوروبا، لكن لحوض بحر البلطيق وأمن هذا الجزء من العالم، إنه أيضًا يوم مهم للغاية لأجيال المستقبل من البولنديين وأولئك الذين سيعيشون ويبنيون حياتهم اليومية وسعادتهم في هذا الجزء من أوروبا والعالم ".

وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو في منتصف مايو الماضي، واليوم لديهم وضع الدول المدعوة ويمكنهم المشاركة في اجتماعات الناتو، لكن ليس لديهم حقوق التصويت خاصة أنه يجب أن يوافق جميع الأعضاء الثلاثين الحاليين في الكتلة على قبول انضمام دولتي شمال أوروبا إلى التحالف.

وتخلت البلدان الاسكندنافية عن حيادهما المستمر منذ عقود بعد التدخل الروسي في أوكرانيا ، مما أثار صراعًا عسكريًا لم تشهده أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.